«Сбер» больше не считает приоритетным развитие беспилотных автомобилей. С декабря 2020 года принадлежащая банку компания Cognitive Technologies тестируют беспилотник SberAutoTech на улицах Москвы.
В «Сбере» полагают, что в России нет законодательной основы, которая позволила бы эксплуатировать беспилотники, и необходимые законы не будут приняты как минимум в ближайшие десять лет.
Причина — отсутствие в России, а также в других странах законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам. «Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10−15 лет.
Для того чтобы любой желающий смог пользоваться беспилотным транспортом, потребуется менять правила дорожного движения, правила получения прав на управление автомобилем, принципы определения виновных в дорожно-транспортных происшествиях, а также уголовное, таможенное и налоговое законодательство.
Компания Cognitive Technologies сосредоточится на беспилотных системах управления сельхозтехникой, умных системах активной безопасности рельсового транспорта и создании радаров для беспилотного транспорта.
«Яндекс», в отличие от «Сбер», по-прежнему считает рынок беспилотного транспорта перспективным и намерен развивать это направление не только в России, но и за рубежом. Беспилотники «Яндекса» тестируются в нескольких странах, включая США.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru