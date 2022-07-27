Банки Сбер

«Сбер» повысил стоимость уведомлений о переводах и платежах. Впервые за 20 лет!

Александр


Уведомления об операциях по картам «Сбера» теперь будут стоить дороже. Повышение небольшое и явно назревало давно, ведь банк не увеличивал расценки на протяжении двух последних десятилетий.

Стоимость услуги уведомления о платежах и переводах выросла на 10 рублей и сейчас составляет 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. Для некоторых категорий клиентов (например, оформивших кредитную, зарплатную или премиальную карту) уведомления остаются бесплатными.

«Сбер» объясняет повышение цен тем, что за 20 лет услуга информирования об операциях претерпела значительные изменения. Увеличилась трансакционная активность клиентов и выросли виды и количество отправляемых сообщений (например, появились уведомления по вкладам и счетам, а люди стали намного чаще отправлять деньги друг другу).

С 2020 года «Сбер» перестал использовать SMS для отправки уведомлений, сообщения с тех пор приходят в пушах. Через SMS направляются только технические сообщения, которые не связаны с операциями и не содержат баланс счёта, при этом такие уведомления стали бесплатными для клиентов, хотя банк оплачивает операторам связи их отправку.


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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

+64
Олег Заикин
Пидоры жадные. И тут хотят больше денег сорвать, хотя для них это бесплатно
27 июля 2022 в 16:11
#
+64
Олег Заикин Paspartu
Потому что они на пуши перешли. И за них они тоже берут деньги. Да даже если смс. Там пакеты практически безлимитные. Стоимость 1 смс очень низкая. Чтобы потратить 50 рублей, они должны тебе тысяч 5 смс прислать
27 июля 2022 в 17:34
#
+346
Paspartu Олег Заикин
Стоимость в 70 рублей тоже очень низкая, но вам платить не хочется. Вот и им так же.
27 июля 2022 в 17:59
#
+3
AlkoSEX Олег Заикин
Смс операторы банкам безлимитные не предоставляют. Банки покупают пакеты многомиллионные для таких случаев
27 июля 2022 в 22:35
#
tellurian
+4184
tellurian Олег Заикин
Операторы деньги берут с них. Видео им повысили. Или сами решили заработать.
27 июля 2022 в 17:31
#
+185
B_R
Раньше и для нас было бесплатно. Первым, на сколько, ввел плату за эту хрень Тинь
27 июля 2022 в 16:16
#
+4376
Carter_Mayers
ВТБ тоже повысил (сейчас стало 79 рублей в месяц, было 59р.) и судя по всему многие банки так же сделают, надо же потери от санкций и ограничений за счёт клиентов восполнять
27 июля 2022 в 16:59
#
Alll
+3728
Alll
Можно еще платный вход в Сбербанк онлайн сделать )) Хотя мне как-то на работе оформили золотую зарплатную карточку а на ней бесплатно всё. пока что.
27 июля 2022 в 17:18
#
tellurian
+4184
tellurian Alll
Не подсказывайте им новые идеи 💡 :)
27 июля 2022 в 17:32
#
tellurian
+4184
tellurian Alll
Это если виза и мастер. Мир платные уведомления :(
В рассказа золотого пакета нельзя сделать бесплатно :((((
27 июля 2022 в 17:33
#
+3
AlkoSEX tellurian
Ничего подобного. У знакомого мир золотая, все бесплатно 💁‍♂️
27 июля 2022 в 22:34
#
tellurian
+4184
tellurian AlkoSEX
Я им даже писал и не смогли помочь.
28 июля 2022 в 06:02
#
zomb13
–21
zomb13
Козлиный банк👿
27 июля 2022 в 20:02
#
+1031
iron-i
Лет пять как отключил их уведомления… нафиг они нужны? Вся история платежей в приложухе.
27 июля 2022 в 22:24
#
saintmaybach
+924
saintmaybach
Низко для такого большого банка 👎🏻
28 июля 2022 в 00:37
#
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