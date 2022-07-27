«Сбер» повысил стоимость уведомлений о переводах и платежах. Впервые за 20 лет!

Уведомления об операциях по картам «Сбера» теперь будут стоить дороже. Повышение небольшое и явно назревало давно, ведь банк не увеличивал расценки на протяжении двух последних десятилетий.Стоимость услуги уведомления о платежах и переводах выросла на 10 рублей и сейчас составляет 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. Для некоторых категорий клиентов (например, оформивших кредитную, зарплатную или премиальную карту) уведомления остаются бесплатными.«Сбер» объясняет повышение цен тем, что за 20 лет услуга информирования об операциях претерпела значительные изменения. Увеличилась трансакционная активность клиентов и выросли виды и количество отправляемых сообщений (например, появились уведомления по вкладам и счетам, а люди стали намного чаще отправлять деньги друг другу).С 2020 года «Сбер» перестал использовать SMS для отправки уведомлений, сообщения с тех пор приходят в пушах. Через SMS направляются только технические сообщения, которые не связаны с операциями и не содержат баланс счёта, при этом такие уведомления стали бесплатными для клиентов, хотя банк оплачивает операторам связи их отправку.