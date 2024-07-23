«Сбер» предупредил, на каких смартфонах перестанет работать его приложение

Александр



Клиенты «Сбера» получили уведомление о необходимости обновить «Сбербанк Онлайн» на смартфонах с Android. Тем устройствам, на которые установлена старая версия приложения, будет закрыт доступ в личный кабинет и к финансовым операциям.

Устаревшими считаются версии «Сбербанк Онлайн» от 12.4 до 14.6 — их поддержка будет полностью прекращена с 24 июля 2024 года. Более ранние сборки приложения перестали работать ещё несколько месяцев назад. 

Текущая версия приложения «Сбербанк Онлайн» — 15.12.0. Она доступна на сайте «Сбера», в Huawei AppGallery, RuStore и Samsung Galaxy Store. Скачивать его из других мест опасно, поскольку можно подхватить вирус, крадущий деньги. В «Play Маркете» этого приложения нет, поскольку «Сбербанк» находится под санкциями США и Евросоюза. В App Store оно тоже отсутствует, однако банк периодически умудряется размещать его под другими названиями через подставных разработчиков (например, в виде справочников).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Сравнили 6 популярных дебетовых карт, чтобы найти самую выгодную. Победитель неочевиден, и вот почему
В App Store появился мошеннический «Сбербанк Онлайн». Перепутать легко, лишиться денег — ещё проще
«Сбер» выпустил недорогую приставку, которая превратит любой телевизор в умный

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии