«Сбер» предупредил, на каких смартфонах перестанет работать его приложение





Клиенты «Сбера» получили уведомление о необходимости обновить «Сбербанк Онлайн» на смартфонах с Android. Тем устройствам, на которые установлена старая версия приложения, будет закрыт доступ в личный кабинет и к финансовым операциям.



Устаревшими считаются версии «Сбербанк Онлайн» от 12.4 до 14.6 — их поддержка будет полностью прекращена с 24 июля 2024 года. Более ранние сборки приложения перестали работать ещё несколько месяцев назад.



Текущая версия приложения «Сбербанк Онлайн» — 15.12.0. Она доступна на сайте «Сбера», в Huawei AppGallery, RuStore и Samsung Galaxy Store. Скачивать его из других мест опасно, поскольку можно подхватить вирус, крадущий деньги. В «Play Маркете» этого приложения нет, поскольку «Сбербанк» находится под санкциями США и Евросоюза. В App Store оно тоже отсутствует, однако банк периодически умудряется размещать его под другими названиями через подставных разработчиков (например, в виде справочников).



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым