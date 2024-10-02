«Сбер» принес неприятную весть ипотечникам

Артем
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С сегодняшнего дня, 2 октября, банк повышает ставки по базовым ипотечным программам. 

Как сообщает ТАСС, ставки выросли на 0,9 процентных пункта. Пресс-служба банка сообщает, что минимальные ставки на первичном рынке теперь составят 21,9% (ранее — 21%), а на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).

Также стало известно, что по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п. п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь 24,3%.

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Также ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п. п. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.

В «Сбербанке» изменения объяснили следствием высокой ключевой ставки Банка России:

«Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой».
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+1915
tellurian
Если в конце месяца повысят ключевую ставку, то ещё вырастет.
час назад в 09:08
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