«Сбер» принес неприятную весть ипотечникам

С сегодняшнего дня, 2 октября, банк повышает ставки по базовым ипотечным программам.
Как сообщает ТАСС, ставки выросли на 0,9 процентных пункта. Пресс-служба банка сообщает, что минимальные ставки на первичном рынке теперь составят 21,9% (ранее — 21%), а на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).
Также стало известно, что по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п. п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь 24,3%.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Также ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п. п. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.
В «Сбербанке» изменения объяснили следствием высокой ключевой ставки Банка России:
«Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой».