Платить смартфоном в магазинах стало гораздо проще. Работает на iPhone и Android

Олег

Тинькофф

Фото: Тинькофф

«Сбербанк» расширил функциональность своих терминалов в магазинах. Об этом пишет Gazeta.ru.

Согласно источнику, нововведение коснулось всех терминалов для бесконтактной оплаты, которые обслуживает «Сбер». Теперь они поддерживают Tinkoff Pay — это значит, что клиенты «Тинькофф» смогут оплачивать офлайн-покупки в терминалах «Сбера» через приложение «желтого» банка. Это очень удобно, так как покупателю больше не придется думать, приложение какого банка запускать в каждом магазине.

Теперь после сканирования QR-кода для оплаты смартфон попросит пользователя выбрать нужную ему платежную систему. При выборе Tinkoff Pay автоматически откроется приложение этого банка и платеж будет проведен. Другой вариант — сканировать QR-код для оплаты сразу в приложении «Тинькофф». При оплате таким методом кэшбек будет начисляться, как обычно.

На текущий момент новая функция уже доступна в 1,4 млн терминалов «Сбера». 

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Источник:
Lenta.ru
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Комментарии

+579
law
Как не ищвернут а все равно qr а не телефоном! Зачем писать бред в заголовках
5 минут назад
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