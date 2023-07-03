Платить смартфоном в магазинах стало гораздо проще. Работает на iPhone и Android

Фото: Тинькофф



«Сбербанк» расширил функциональность своих терминалов в магазинах. Об этом пишет Gazeta.ru.



Согласно источнику, нововведение коснулось всех терминалов для бесконтактной оплаты, которые обслуживает «Сбер». Теперь они поддерживают Tinkoff Pay — это значит, что клиенты «Тинькофф» смогут оплачивать офлайн-покупки в терминалах «Сбера» через приложение «желтого» банка. Это очень удобно, так как покупателю больше не придется думать, приложение какого банка запускать в каждом магазине.



Теперь после сканирования QR-кода для оплаты смартфон попросит пользователя выбрать нужную ему платежную систему. При выборе Tinkoff Pay автоматически откроется приложение этого банка и платеж будет проведен. Другой вариант — сканировать QR-код для оплаты сразу в приложении «Тинькофф». При оплате таким методом кэшбек будет начисляться, как обычно.



На текущий момент новая функция уже доступна в 1,4 млн терминалов «Сбера».

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides