«Сбер» выпустил новое приложение для iOS 27. Качайте, пока не удалили
Вслед за «Т-Банком» о выходе банковского приложения для iOS объявил «Сбер». Пользователи яблочных устройств могут найти его в App Store под названием «Семейный онлайн».
Редакция iGuides удостоверилась, что приложение работает с бета-версиями iOS 27, в которых ранее было недоступно.
Рекомендуем установить «Семейный онлайн» как можно скорее, поскольку, как правило, жизнь замаскированных приложений длится от нескольких часов до суток.
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