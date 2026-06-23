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«Сбер» выпустил новое приложение для iOS 27. Качайте, пока не удалили

Артем


Вслед за «Т-Банком» о выходе банковского приложения для iOS объявил «Сбер». Пользователи яблочных устройств могут найти его в App Store под названием «Семейный онлайн».

Редакция iGuides удостоверилась, что приложение работает с бета-версиями iOS 27, в которых ранее было недоступно.

Рекомендуем установить «Семейный онлайн» как можно скорее, поскольку, как правило, жизнь замаскированных приложений длится от нескольких часов до суток.
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Источник:
App Store
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