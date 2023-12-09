«Сбер» запустил дешёвый вариант подписки «СберПрайм»

Александр


У «Сбера» появилась подписка «СберПрайм Старт» по цене за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год. Это в два раза дешевле, чем стоит обычная подписка «СберПрайм».

Обладатели подписки «СберПрайм Старт» получают бесплатный мобильный банк, бесплатное обслуживание карты, кешбэк 5% бонусами «СберСпасибо» в ресторанах и кафе и некоторые другие преимущества. Помимо  «СберПрайм Старт» и «СберПрайм Старт» у «Сбера» есть более дорогие подписки, предоставляющие доступ к контенту в онлайн-кинотеатре Okko.

Подключить и оплатить «СберПрайм Старт» можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав карту, к которой она будет привязана.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
В России появились телевизоры TCL за полмиллиона рублей. За что такие деньги?
Каким должен быть iPhone SE 4? Пользователи ответили, и Apple стоит прислушаться
«Яндекс Такси» ищет десятки тысяч водителей. Условия соблазнительные!

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Федор Сухов
+2
Федор Сухов
Ну как бы и даром не возьму)
Сегодня в 12:28
#
tellurian
+4685
tellurian
Подключаю за рубль на три месяца каждые три месяца 🤣😂
Сегодня в 12:40
#
+73
Slawoc.M
Гыгадово даром не нужно. От сбера ожидать чего-то хорошего? Серьёзно?)))
54 минуты назад
#