«Сбер» запустил дешёвый вариант подписки «СберПрайм»

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У «Сбера» появилась подписка «СберПрайм Старт» по цене за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год. Это в два раза дешевле, чем стоит обычная подписка «СберПрайм».Обладатели подписки «СберПрайм Старт» получают бесплатный мобильный банк, бесплатное обслуживание карты, кешбэк 5% бонусами «СберСпасибо» в ресторанах и кафе и некоторые другие преимущества. Помимо «СберПрайм Старт» и «СберПрайм Старт» у «Сбера» есть более дорогие подписки, предоставляющие доступ к контенту в онлайн-кинотеатре Okko.Подключить и оплатить «СберПрайм Старт» можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав карту, к которой она будет привязана.