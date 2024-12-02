Сбер запустил функцию платежей со счетов других банков







Сбербанк анонсировал очень полезное нововведение, которое упрощает платежи для клиентов нескольких банков. Теперь можно оплачивать покупки через SberPay или сервис «Оплаты картой с нескольких счетов», используя средства с других банковских счетов. Сбербанк анонсировал очень полезное нововведение, которое упрощает платежи для клиентов нескольких банков. Теперь можно оплачивать покупки через SberPay или сервис «Оплаты картой с нескольких счетов», используя средства с других банковских счетов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Владельцам Android достаточно подключить сторонний счёт в приложении Сбера и разрешить переводы без подтверждения в приложении другого банка. После этого можно будет расплачиваться через SberPay с любых привязанных счетов, причём за это начисляются бонусы «Спасибо».На iOS нужно подключить счета в сервисе «Оплаты картой с нескольких счетов». При оплате покупки с карты Сбера система автоматически переведёт нужную сумму через СБП со счёта стороннего банка.Сбер акцентирует внимание на том, что новая функция экономит время клиентов, сокращая необходимость в переводах вручную.