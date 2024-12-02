Сбер запустил функцию платежей со счетов других банков

Фархад



Сбербанк анонсировал очень полезное нововведение, которое упрощает платежи для клиентов нескольких банков. Теперь можно оплачивать покупки через SberPay или сервис «Оплаты картой с нескольких счетов», используя средства с других банковских счетов.  

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Владельцам Android достаточно подключить сторонний счёт в приложении Сбера и разрешить переводы без подтверждения в приложении другого банка. После этого можно будет расплачиваться через SberPay с любых привязанных счетов, причём за это начисляются бонусы «Спасибо».

На iOS нужно подключить счета в сервисе «Оплаты картой с нескольких счетов». При оплате покупки с карты Сбера система автоматически переведёт нужную сумму через СБП со счёта стороннего банка.  

Сбер акцентирует внимание на том, что новая функция экономит время клиентов, сокращая необходимость в переводах вручную.
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Источник:
Сбер
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Комментарии

+683
pincher
Штука прикольная но ничего не понятно. Сейчас бы инструкцию в картинках
Вчера в 22:39
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+683
pincher pincher
Нашел эту настройку только в приложении на телефоне, а на веб версии почему то её нету. И её можно подключить только при оформлении новой дебетовой карты… к сожалению мне это не подходит так как бесплатного обслуживания на новых картах нету. Там или надо тратить 5000 в месяц или платить 150 руб. ежемесячную абонентскую плату ну или подключить Сбер прайм за 199 руб.
час назад в 00:33
#
+100
Дедушка заподло
Все это хорошо когда все в шоколаде и экономика на под’еме, тогда функции всякие прикольные нужны
2 часа назад в 22:46
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