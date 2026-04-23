«Сбер» запустил оплату по QR-коду с российской карты в Тайланде

Россиянам стала доступна оплата товаров и услуг в Тайланде с российского банковского счета. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, для пользователей «Сбербанк Онлайн» в Тайланде запущена система оплаты по QR-коду прямо с российского счета. Она работает через местную национальную систему Thai QR Payment. Для оплаты нужно открыть приложение «Сбера», нажать на иконку сканера кода в углу экрана и навести камеру на сгенерированный кассой QR-код.Банк автоматически конвертирует рубли в местную валюту; чтобы узнать курс обмена, нужно прибавить 8% к текущему биржевому на момент оплаты. Чтобы всё запустилось, требуется приложение «Сбербанк Онлайн» для Android версии с 16.10 и новее, на iOS — версии с 17.0 и новее. Сотрудник ТАСС проверил оплату в Бангкоке и подтвердил, что она работает.