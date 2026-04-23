Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Сбер» запустил оплату по QR-коду с российской карты в Тайланде

Олег


Россиянам стала доступна оплата товаров и услуг в Тайланде с российского банковского счета. Об этом пишет ТАСС. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, для пользователей «Сбербанк Онлайн» в Тайланде запущена система оплаты по QR-коду прямо с российского счета. Она работает через местную национальную систему Thai QR Payment. Для оплаты нужно открыть приложение «Сбера», нажать на иконку сканера кода в углу экрана и навести камеру на сгенерированный кассой QR-код. 

Банк автоматически конвертирует рубли в местную валюту; чтобы узнать курс обмена, нужно прибавить 8% к текущему биржевому на момент оплаты. Чтобы всё запустилось, требуется приложение «Сбербанк Онлайн» для Android версии с 16.10 и новее, на iOS — версии с 17.0 и новее. Сотрудник ТАСС проверил оплату в Бангкоке и подтвердил, что она работает. 
Источник:
ТАСС
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Сергей Иванов
+7
Сергей Иванов
А это что за страна такая — "Тайланд"?
4 минуты назад
#

Читайте также