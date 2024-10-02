«Сбербанк» дарит 500 рублей за оплату инновационным способом

Александр
«Сбербанк» объявил об акции — при оплате с помощью биометрии можно получить на бонусный счёт 500 баллов «Спасибо». Один балл равен одному рублю, соответственно, можно считать, что банк начисляет 500 рублей.

Для подключения оплаты с использование биометрического метода аутентификации необходимо открыть приложение «Сбербанк Онлайн», вызвать виртуального ассистента и сказать «Оплата улыбкой». Затем нужно пройти процедуру сканирования лица, предоставить согласие на обработку биометрических данных, выбрать карту или платёжный счёт для совершения операций и подтвердить подключение.



Биометрические терминалы установлены как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания в некоторых магазинах. Сумма покупки должна быть от 500 рублей, платить можно как дебетовой, так и кредитной картой, на терминале нужно выбрать вариант оплаты улыбкой. Акция проводится только в октябре, её подробные условия опубликованы на сайте банка. Кэшбэк в размере 500 бонусов начисляется тем, кто ранее не оплачивал покупки сканированием лица. 


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