«Сбербанк» готовит совершенно новый способ бесконтактной оплаты. Выглядит максимально футуристично!





«Сбербанк» готовится к запуску принципиально новой биометрической системы оплаты — по рисунку вен ладони. Технология, которая тестировалась еще десять лет назад, теперь возрождается на современной технической базе и вскоре может появиться в миллионах торговых точек по всей стране. «Сбербанк» готовится к запуску принципиально новой биометрической системы оплаты — по рисунку вен ладони. Технология, которая тестировалась еще десять лет назад, теперь возрождается на современной технической базе и вскоре может появиться в миллионах торговых точек по всей стране.

Как это работает?Новая система использует уже существующие терминалы, которые сегодня принимают оплату «улыбкой». Для сканирования ладони не потребуется устанавливать дополнительное оборудование или специальные ИК-датчики — технология использует обычную камеру терминала. Процесс оплаты будет простым и быстрым: достаточно поднести ладонь на расстояние 10-15 сантиметров к считывателю. Система анализирует уникальную капиллярную сетку ладони, которая значительно сложнее и вариативнее, чем отпечаток пальца.Технические и правовые преимущества«Сбербанк» сможет собирать и хранить биометрию ладоней самостоятельно, не передавая эти данные в государственную Единую биометрическую систему, как это происходит с данными лица. Это даёт банку полный контроль над технологией. При этом система не требует отдельного разрешения от ЦБ РФ, что ускоряет её вывод на рынок. Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, банк планирует в ближайшее время показать готовое к масштабированию промышленное решение. Основная сложность — необходимость заново собирать биометрические данные клиентов. В то время как биометрия лица уже массово собрана, для работы с ладонью придётся начинать процесс с нуля.