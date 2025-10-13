«Сбербанк» и «Т-банк» начали вызывать своих клиентов на беседы, после которых люди отказываются от денег на карте

Олег

Сбер


Российские банки нашли способ быстро вернуть деньги, украденные мошенниками через дропперов. Они проводят профилактические беседы и посредники добровольно отдают незаконно полученные средства.

Как пишет РБК, зампредправления Сбера Станислав Кузнецов рассказал о новом методе работы с дропперами — людьми, которые участвуют в цепочке вывода средств, ранее похищенных мошенниками. Зачастую этих людей используют «в черную», то есть они до конца не понимают, в каком деле замешаны. По словам представителя «Сбера», их метод гораздо проще и быстрее, чем алгоритм, предусмотренный законодательством:

«Судебный механизм возврата средств тяжеловесный. Должно быть возбуждено дело, вынесено судебное решение — тогда будет основание для возврата по закону. И все эти дела надо сопровождать. А если таких дел тысяча — необходима тысяча юристов. Это трудозатратно как для кредитных организаций, так и для самих граждан». 

Вместо этого Сбер, Т-банк и «Дом.рф» начали сами проводить с дропперами профилактические беседы, так как 80% из них действуют без злого умысла. В ходе разговора им объясняют, что на самом деле происходит. После этого дроппер пишет заявление о том, что перевод был им получен по ошибке, и средства с его счета сразу возвращаются потерпевшему. Сбер говорит, что пилотирует такой процесс «вынуждено». 

4
Источник:
РБК
Комментарии

+247
acinatnas
Старый добрый паяльник? )
часов назад в 18:14
#