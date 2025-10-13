«Сбербанк» и «Т-банк» начали вызывать своих клиентов на беседы, после которых люди отказываются от денег на карте

Российские банки нашли способ быстро вернуть деньги, украденные мошенниками через дропперов. Они проводят профилактические беседы и посредники добровольно отдают незаконно полученные средства.
«Судебный механизм возврата средств тяжеловесный. Должно быть возбуждено дело, вынесено судебное решение — тогда будет основание для возврата по закону. И все эти дела надо сопровождать. А если таких дел тысяча — необходима тысяча юристов. Это трудозатратно как для кредитных организаций, так и для самих граждан».
Вместо этого Сбер, Т-банк и «Дом.рф» начали сами проводить с дропперами профилактические беседы, так как 80% из них действуют без злого умысла. В ходе разговора им объясняют, что на самом деле происходит. После этого дроппер пишет заявление о том, что перевод был им получен по ошибке, и средства с его счета сразу возвращаются потерпевшему. Сбер говорит, что пилотирует такой процесс «вынуждено».