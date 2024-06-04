«Сбербанк» и «Тинькофф» объединят все данные своих клиентов в единую базу

Олег

Банки


Банки РФ из числа самых крупных и системообразующих решили обменяться данными своих клиентов. В теории это будет удобно для обеих сторон.

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Согласно РБК, в инициативе пока примут участие четыре банка: ВТБ поделится данными с «Альфа-банком», а «Сбербанк» — с «Тинькофф». По результату интеграционного процесса открытых API клиенты смогут управлять своими счетами нескольких банков внутри одного приложения. Ранее такое требование выпустил ЦБ, предписав банкам обязательно внедрить открытые API к 2026 году.

«Клиенты обоих банков получат возможность видеть балансы и счета в одном приложении. Это первый шаг к тому, чтобы управлять своими финансами без необходимости переключаться между разными приложениями», — один из директоров «Сбербанка». 

Финорганизации планируют внедрять это опережающими темпами. Сейчас проект Сбер+Тинькофф находится на стадии закрытого пилотного тестирования для сотрудников, а до конца лета 2024 года станет доступен первой группе клиентов (около 100 тысяч человек). Аналогичную систему пользователи ВТБ и «Альфа» смогут попробовать в октябре. Передача данных будет осуществляться только при полученном явном согласии клиента, а впоследствии у них будет возможность его отозвать.

«Клиенты смогут видеть все свои счета и продукты в одном банковском приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, получать выгодные индивидуальные предложения от банков», — зампред ВТБ Георгий Горшков. 

Похожие проекты также анонсировали «Газпромбанк», ПСБ и МКБ. Сроки их реализации не называются. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+11
tree
Такое ощущение, что придумывают не для безопасности клиента, а для упрощения жизни мошенникам.
Сегодня в 11:04
#
Aspard
+565
Aspard
Как это коррелируется с 152 ФЗ? если я не давал согласия на 3 сторону? Теперь ПДн будут улетать в два раза качественнее?
Сегодня в 11:55
#
+926
Paspartu Aspard
В тексте сказано, что нужно явное согласие
2 часа назад в 12:39
#
+11
tree Paspartu
Прям как с биометрией, открыл приложение, значит дал согласие 😂
час назад в 14:16
#
Вася Вотафаков
+5806
Вася Вотафаков
Какой в этом смысл если сейчас клиент может гонять по своим счетам 30 лямов без комиссии ? Раньше надо было подобные прогибы осуществлять
Сегодня в 11:56
#