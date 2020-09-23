«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и запустил на его платформе собственную услугу «СберЗвук». Генеральным директором компании станет Михаил Ильичёв, руководивший «Звуком» с 2014 по 2017 годы.
Нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде. В компании подчеркнули, что «Звук» войдёт в экосистему сервисов «Сбербанка». На платформе уже добавлена авторизация с помощью «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция со SberPay. Музыкальный сервис появится в подписках и «умных» устройствах «Сбербанка».
Напомним, потоковый аудиосервис «Звук» работает с 2010 года, предлагая пользователям плейлисты и персональные рекомендации. Сообщается, что у сервиса около 8 миллионов слушателей, 5 из которых в России и СНГ. В музыкальной библиотеке 40 миллионов треков от инди-исполнителей и крупнейших лейблов, среди которых Universal, Sony и Warner Music.
Помимо этого, «Звук» сотрудничает с мобильными операторами. Стоимость подписки на «Звук» составляет 169 рублей, а при покупке в приложениях для iOS и Android имеются совместные с провайдерами тарифы.
Впервые о планах «Сбербанка» запустить свой музыкальный сервис стало известно в августе прошлого года. Сейчас в экосистему банка входит более 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них развивается совместно с Mail.ru Group и Rambler Group.
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Нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде. В компании подчеркнули, что «Звук» войдёт в экосистему сервисов «Сбербанка». На платформе уже добавлена авторизация с помощью «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция со SberPay. Музыкальный сервис появится в подписках и «умных» устройствах «Сбербанка».
Напомним, потоковый аудиосервис «Звук» работает с 2010 года, предлагая пользователям плейлисты и персональные рекомендации. Сообщается, что у сервиса около 8 миллионов слушателей, 5 из которых в России и СНГ. В музыкальной библиотеке 40 миллионов треков от инди-исполнителей и крупнейших лейблов, среди которых Universal, Sony и Warner Music.
Помимо этого, «Звук» сотрудничает с мобильными операторами. Стоимость подписки на «Звук» составляет 169 рублей, а при покупке в приложениях для iOS и Android имеются совместные с провайдерами тарифы.
Впервые о планах «Сбербанка» запустить свой музыкальный сервис стало известно в августе прошлого года. Сейчас в экосистему банка входит более 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них развивается совместно с Mail.ru Group и Rambler Group.
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