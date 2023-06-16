Клиентам «Сбербанк» больше не страшны телефонные мошенники и вот почему

Олег

Сбер


«Сбер» запустил проект по возврату денег клиентам, которые оказались обмануты мошенниками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в рамках новой программы возвраты «получили уже несколько сотен клиентов» банка. Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов объяснил, что вернуть человеку средства, которые он перевел сам под влиянием мошенников, юридически довольно сложно: гражданин должен обратиться в суд и собрать доказательства того, что операция действительно была совершена в адрес мошенников. Но «Сбербанк» нашел другой способ улаживать такие ситуации.

Подробности этого механизма господин Кузнецов не разъяснил, но уточнил, что «банк создал систему мониторинга мошеннических операций, которая защищает клиентов с 99,6-процентной эффективностью.

Речь о возможности быстрой компенсации средств, которые клиент банка перевел мошенникам, идет уже давно. На первый взгляд, это отличная опция; однако очевидно — банки будут делать всё возможное, чтобы свести к минимуму такие компенсации, а значит системы их безопасности станут еще более «подозрительными», и совершить нетипичный, но добропорядочный перевод будет всё сложнее. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+19
sharpmaind
А механизм таков-оформляешь страховку и деньги типа вернут если что, а по факту шлют на х..й. Сбер-дно!
48 минут назад
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