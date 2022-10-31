«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй

Российский «Сбербанк» подключился к СБПэй. Об этом сообщают «Ведомости».
Напомним, что речь идет об отечественном аналоге зарубежных платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Весной было объявлено о запуске СБПэй — российской системе бесконтактной оплаты, основанной на «Системе быстрых платежей» и использующей для транзакций QR-коды. Отличие от классических NFC-платежей в том, что СБПэй списывает средства не с банковской карты, а сразу со счета пользователя.
Всё лето банки постепенно интегрировали СБПэй в свои сервисы. Теперь же стало известно, что к платежному сервису наконец подключился «Сбербанк». Теперь любой клиент «зеленого банка» сможет привязать свой банковский счет к приложению СБПэй и платить на кассах в магазинах бесконтактно при помощи QR-кодов.
Процесс привязки происходит следующим образом: при выборе «Сбера» на этапе регистрации в СБПэй приложение переадресовывает пользователя в «Сбербанк Онлайн» или в СБОЛ и привязка осуществляется уже там.
На данный момент в СБПэй можно добавить счета следующих банков: Газпромбанк, Росбанк, Райффайзен, «ФК Открытие» и «Сбербанк». Ранее наш редактор Денис Марков уже попробовал СБПэй в действии. А если у вас по какой-то причине нет приложения «Сбербанка» на iPhone или iPad, обязательно установите его по одному из этих гайдов.
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