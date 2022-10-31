Сбербанк СБПэй Россия

«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй

Олег

Сбер


Российский «Сбербанк» подключился к СБПэй. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, что речь идет об отечественном аналоге зарубежных платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Весной было объявлено о запуске СБПэй — российской системе бесконтактной оплаты, основанной на «Системе быстрых платежей» и использующей для транзакций QR-коды. Отличие от классических NFC-платежей в том, что СБПэй списывает средства не с банковской карты, а сразу со счета пользователя.

Всё лето банки постепенно интегрировали СБПэй в свои сервисы. Теперь же стало известно, что к платежному сервису наконец подключился «Сбербанк». Теперь любой клиент «зеленого банка» сможет привязать свой банковский счет к приложению СБПэй и платить на кассах в магазинах бесконтактно при помощи QR-кодов.

Процесс привязки происходит следующим образом: при выборе «Сбера» на этапе регистрации в СБПэй приложение переадресовывает пользователя в «Сбербанк Онлайн» или в СБОЛ и привязка осуществляется уже там.

На данный момент в СБПэй можно добавить счета следующих банков: Газпромбанк, Росбанк, Райффайзен, «ФК Открытие» и «Сбербанк». Ранее наш редактор Денис Марков уже попробовал СБПэй в действии. А если у вас по какой-то причине нет приложения «Сбербанка» на iPhone или iPad, обязательно установите его по одному из этих гайдов

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+427
samOsebe
он совершил сию привязку ещё месяц назад. по крайней мере я тогда это заметил и подвязал.
Вчера в 21:51
#
+703
Stylus
Хватит вводить в заблуждение людей и писать везде "замена эпл пей", затрахали. Нет замены эпл пей и не будет, пока сама эпл не разрешит сторонние платежи, чего, без насильственных действий, никогда не будет.
Вчера в 21:58
#
+25
NYX Stylus
Действительно. Тут только насильно обязать контору соответствовать заявленным характеристикам их же товара. Все просто.
2 часа назад в 23:09
#
Владимир
+34
Владимир
Фантазеры 😂😂😂 за эти пол года хоть что-то толковое заменили? Создали? Изобрели ?
час назад в 23:41
#