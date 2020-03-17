



Сбербанк начал принимать на работу заключённых. Этот проект реализовывается в Новосибирске совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).



Кандидатуры отбирает ФСИН, после чего их оценивает Сбербанк. К работе допускают только тех, кому лишение свободы за хорошее поведение заменили на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах.



Осуждённые работают в Сбербанке с документами (например, данные из рукописного формата в электронный). Кроме того, они обучают искусственный интеллект распознавать детали на изображениях и рукописный текст.



Материалы поступают к заключённым в обезличенном и фрагментарном виде. Они не содержат личных данных и конфиденциальной информации, поэтому не могут использоваться в незаконных целях. Работа производится на компьютерах, изолированных от интернета и внутренней сети Сбербанка.



Работа заключённым в Сбербанке оплачивается по ставке минимального размера оплаты труда — 12130 рублей в месяц. Из этих денег удерживается НДФЛ, плата за общежитие и вычеты по решению суда.







