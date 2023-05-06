«Сбербанк Онлайн» научился защищать от мошенников. Рассказываем, как воспользоваться

Российский «Сбербанк» внедрил в своё мобильное приложение функцию проверки веб-сайтов. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера» в официальном Telegram-канале.
Новая функция позволяет проверить, «засветился» ли сомнительный веб-сайт в каких-то мошеннических схемах и поступали ли на него жалобы от пользователей. Если вы не уверены, что нашли (или получили) безопасную ссылку, можете воспользоваться проверкой от «Сбера».
Для этого:
- Обновите приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии
- Откройте его и введите в поиск «Проверка сайтов»
- Нажмите на соответствующий пункт
- Вставьте или наберите адрес подозрительной ссылки и нажмите «Проверить»
- После небольшого ожидания приложение покажет результаты проверки.
«Сбер» отмечает, что для работы этой функции приложение на смартфоне обязательно должно быть обновлено. Приложение для Android можно загрузить с официального сайта банка, а последнюю версию СБОЛа для iOS — установить в отделении.
Опытным путем мы выяснили, что функция проверки сайтов работает на самой свежей версии СБОЛа для iOS, которая была опубликована в Apple Store совсем недавно, а после — удалена. Если вы успели её скачать, то никаких обновлений не требуется. Как установить iOS-приложение, которого нет в App Store, мы подробно рассказали вот здесь.