«Сбербанк Онлайн» научился защищать от мошенников. Рассказываем, как воспользоваться

Олег

Сбер


Российский «Сбербанк» внедрил в своё мобильное приложение функцию проверки веб-сайтов. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера» в официальном Telegram-канале.

Новая функция позволяет проверить, «засветился» ли сомнительный веб-сайт в каких-то мошеннических схемах и поступали ли на него жалобы от пользователей. Если вы не уверены, что нашли (или получили) безопасную ссылку, можете воспользоваться проверкой от «Сбера».

Для этого:
  • Обновите приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии
  • Откройте его и введите в поиск «Проверка сайтов»
  • Нажмите на соответствующий пункт
  • Вставьте или наберите адрес подозрительной ссылки и нажмите «Проверить»
  • После небольшого ожидания приложение покажет результаты проверки.

Сбер

«Сбер» отмечает, что для работы этой функции приложение на смартфоне обязательно должно быть обновлено. Приложение для Android можно загрузить с официального сайта банка, а последнюю версию СБОЛа для iOS — установить в отделении. 

Опытным путем мы выяснили, что функция проверки сайтов работает на самой свежей версии СБОЛа для iOS, которая была опубликована в Apple Store совсем недавно, а после — удалена. Если вы успели её скачать, то никаких обновлений не требуется. Как установить iOS-приложение, которого нет в App Store, мы подробно рассказали вот здесь

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Источник:
Сбербанк
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Комментарии

kardigan
+3073
kardigan
Номальное такое обновление!-
Но нужно всего лишь сходить в сбербанк.
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