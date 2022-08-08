Сбербанк Россия

«Сбербанк Онлайн» получил полезнейшую опцию для всех пользователей

Олег

Ячейка


Российский «Сбербанк» объявил о внедрении новой функции в свой сервис «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба самого банка.

Согласно источнику, «Сбербанк» запустил новую услугу в своем онлайн-банкинге. Теперь клиенты «Сбера» могут зарезервировать банковскую ячейку прямо из приложения или из веб-версии сервиса. Ранее онлайн можно было лишь продлить резервирование.

По словам «Сбера», это нововведение позволяет сразу приходить в отделение банка с драгоценностями или иными вещами, которые клиент хочет положить на хранение в ячейку. Теперь не придется гадать, будет ли свободное место — резервирование гарантирует вам его наличие.

Услуга бронирования ячейки онлайн стоит 100 рублей. Резерв предоставляется на трое суток, после чего аннулируется, если клиент не воспользовался ячейкой. 



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Источник:
Сбербанк
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Комментарии

kardigan
+2657
kardigan
Интересно, в какую сумму обходится хранение в ячейке?
час назад в 14:09
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