«Раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте. Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — уточнил представитель банка.







В «Сбербанке» решили отказаться от бесплатной рассылки уведомлений (СМС и push-уведомления в приложении) о поступивших на карту переводов. Изменения уже начали вступать в силу, о них банк сообщил клиентам по СМС. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на call-центр банка.Уведомления смогут получать клиенты подключившие услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей — для стандартных и бесплатно для премиальных и кредитных карт. В «Сбербанке» отказались от комментариев по поводу этих изменений.Ранее «Сбербанк» ввел новую комиссию за переводы после отмены «банковского роуминга». Банк взимает 1% с переводов на сумму свыше 50 000 рублей в месяц. Помимо этого, в июне появилась комиссия за переводы любой суммы через банкоматы.