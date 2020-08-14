В «Сбербанке» решили отказаться от бесплатной рассылки уведомлений (СМС и push-уведомления в приложении) о поступивших на карту переводов. Изменения уже начали вступать в силу, о них банк сообщил клиентам по СМС. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на call-центр банка.
Уведомления смогут получать клиенты подключившие услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей — для стандартных и бесплатно для премиальных и кредитных карт. В «Сбербанке» отказались от комментариев по поводу этих изменений.
«Раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте. Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — уточнил представитель банка.
Ранее «Сбербанк» ввел новую комиссию за переводы после отмены «банковского роуминга». Банк взимает 1% с переводов на сумму свыше 50 000 рублей в месяц. Помимо этого, в июне появилась комиссия за переводы любой суммы через банкоматы.
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Брать деньги за пуш уведомления (а смс приходит только в исключительных случаях, как правило и по умолчанию это пуш) это "сильно".
Зато я видел как банк выселяет на улицу из ипотечного жилья.
2. А.Кузнецов начинает печатать статьи в усиленном режиме. В очень усиленном.
3. На вырученные средства нанимаются программисты, которые допиливают мобильное приложение iGuides.
4. Profit.
2. Все сносят приложение
Такой исход более вероятен
Те у кого стоит Сбербанк онлайн , а он стоит у всех( почти) вообще ничего не заметят.
Но плач Ярославны разумеется будет.
Вот если скинуть Путина , то на его место придут вот такие Грефы и вам мамкиным революционерам мало не покажется.)
Да, у конкурентов есть бесплатное обслуживание, если ты держишь у них на карте деньги, но это, грубо говоря, для них прибыль из ниоткуда. Тебя заставляют держать стабильно 20-30 тысяч на карте ради бесплатного обслуживания. Во что это выливается: очень большой процент клиентов стабильно на счете будет держать эти деньги (здесь учтено, что кому то неожиданно придется обнулиться, но таких мало), что дает банку просто огромные деньги. Конечно тебя освободят от оплаты этой тысячи в год, ведь ты взамен дал банку 30, пускай ты и думаешь, что это твои деньги, психологию не обманешь, банк уже считает эти деньги своими.
В общем, по таким мелочам и можно сказать, что сбер дешевле. Оформляют зп карты, студенческие карты — обслуживание бесплатное, уведомления можно отключить. Нет навязывания обязательных трат, что собственно аргумент в пользу кэшбэка на тинькоффе, рокете и тд сразу убивает, потому что там тебе кэшбэк дают, но за обслуживание ты либо на счете деньги держишь, либо тратить надо существенно, либо не ругаться на стоимость уведомлений сбера)). Да и про кэшбэк тема отдельная. У тех банков, где он большой и на кучу категорий, нельзя его получить с помощью сторонних сервисов (тинькофф точно частично ограничен). Хотя меньше парить мозг это конечно правильно.
Также часть населения любит только наличные деньги. На сбере пошел без штрафа снял наличку, за уведомления не платишь, потому что не пользуешься. На счете деньги не держишь. В такой ситуации, например, сбер точно дешевле любого конкурента. А если у тебя еще и карта зарплатная, то и трат на карту никаких.
В общем, с какой стороны посмотреть.