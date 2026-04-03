Сбербанк, ВТБ, Т-банк и СБП перестали работать в нескольких регионах

Пользователи нескольких российских финансовых сервисов жалуются на проблемы в их работе. Об этом сообщают детекторы сбоев.

Прямо сейчас проблемы возникают у клиентов Сбербанка, ВТБ, Т-банка, а также пользователей «Системы быстрых платежей». Наибольшее число сообщений о сбое поступает из Омской, Рязанской и Самарской областей, чуть меньше их в Москве и Ленинградской области. Почти все жалуются на неполадки именно с онлайн-сервисами: больше половины отмечают неработающее мобильное приложение, часть — проблемы в личном кабинете, еще часть — сбои на сайте.Причины сбоя и сроки устранения пока неясны.