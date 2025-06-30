«Сбербанк» подготовил неприятный сюрприз пенсионерам

Александр


С 1 июля 2025 года «Сбербанк» увеличит стоимость услуги SMS-уведомлений для клиентов, использующих пенсионные и социальные карты. Об этом сообщает информационное агентство «БанкИнформ» со ссылкой на официальную службу поддержки банка.

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Ежемесячная плата за информирование по SMS для владельцев этих льготных карт вырастет с текущих 40 рублей до 59 рублей. При этом стоимость услуги для клиентов с обычными дебетовыми картами сохранится на прежнем уровне — 99 рублей в месяц.

Для клиентов, подключенных к платной подписке «СберПрайм», SMS-уведомления, как и прежде, останутся бесплатными. Это условие распространяется на всех держателей карт банка, включая пенсионеров.

Пенсионные карты, предлагаемые Сбербанком и другими кредитными организациями, традиционно включают льготные условия: пониженную стоимость обслуживания, специальные категории кэшбэка, возможность бесплатной оплаты ЖКХ и иногда проценты на остаток. Однако для активации этих преимуществ часто требуется перечисление пенсии или пособий именно на эту карту. Повышение стоимости SMS выделяется на фоне этих льгот.
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Комментарии

tellurian
+2460
tellurian
Уж для пенсионеров могил бы сделать бесплатно! Реально многие бы поблагодарили. Учитывая рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства. У них и так льгот стало меньше.
Сегодня в 16:39
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0
maikl120960
совсем Оборзели 😡
Сегодня в 17:39
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EDD
+645
EDD
Давно отключил все эти уведомления, чтоб не кормить этих ахеревших дармоедов.
Сегодня в 19:16
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YABLOKOFON
+297
YABLOKOFON
Сбер и оплата за бесплатные пуши где о видано сбер такой мелочный
21 минуту назад
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