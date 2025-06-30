«Сбербанк» подготовил неприятный сюрприз пенсионерам





С 1 июля 2025 года «Сбербанк» увеличит стоимость услуги SMS-уведомлений для клиентов, использующих пенсионные и социальные карты. Об этом сообщает информационное агентство «БанкИнформ» со ссылкой на официальную службу поддержки банка. С 1 июля 2025 года «Сбербанк» увеличит стоимость услуги SMS-уведомлений для клиентов, использующих пенсионные и социальные карты. Об этом сообщает информационное агентство «БанкИнформ» со ссылкой на официальную службу поддержки банка. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ежемесячная плата за информирование по SMS для владельцев этих льготных карт вырастет с текущих 40 рублей до 59 рублей. При этом стоимость услуги для клиентов с обычными дебетовыми картами сохранится на прежнем уровне — 99 рублей в месяц.Для клиентов, подключенных к платной подписке «СберПрайм», SMS-уведомления, как и прежде, останутся бесплатными. Это условие распространяется на всех держателей карт банка, включая пенсионеров.Пенсионные карты, предлагаемые Сбербанком и другими кредитными организациями, традиционно включают льготные условия: пониженную стоимость обслуживания, специальные категории кэшбэка, возможность бесплатной оплаты ЖКХ и иногда проценты на остаток. Однако для активации этих преимуществ часто требуется перечисление пенсии или пособий именно на эту карту. Повышение стоимости SMS выделяется на фоне этих льгот.