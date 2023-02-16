Сбербанк поможет вернуть переведенные мошенникам деньги. Запуск проекта ожидается в мае

Артем
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Вернуть средства можно будет в течение месяца через суд. Все обязательства по урегулированию процесса на себя берет банк.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова зампредседателя правления кредитной организации Станислава Кузнецова. Следуя «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, деньги на счету банка предполагаемого мошенника можно блокировать на 10 дней. После блокировки банк может информировать клиента, а после получения доверенности и заявления от пострадавшего запустить процедуру возврата. По словам Кузнецова все этапы дела будут проводиться банком самостоятельно:

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги».

Предположительно, что в дальнейшем срок возврата средств сократится от месяца до нескольких дней. Проект обещают запустить уже в мае 2023 года.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+793
hate_u
Обычно, пока пострадавший сделает обращение в банк, пока банк на него отреагирует, блокировать уже нечего. Да и мошенники дают счета для перевода денег в банках, отличных от банка отправителя, что еще больше замедляет процесс.
5 минут назад
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