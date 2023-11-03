«Сбербанк»: пополнение кошелька Steam запрещается законом РФ

Олег

Сбер


Российский «Сбер» объяснил, в чем причина недоступности функции пополнения кошелька Steam. Сообщение появилось в официальном ВК-аккаунте банка.

Недавно пользователи нашли способ пополнения Steam-аккаунта через «Сбербанк Онлайн» — баланс быстро пополнялся со сравнительно небольшой комиссией. Теперь же опция пропала из списка банка.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Пользователи начали возмущаться в сети, и, среди прочего, задавать вопросы банку в его аккаунте ВКонтакте. Представитель «Сбера» ответил одному из комментаторов следующим образом:

«Пока что остается возможность пополнения только на номинальную сумму аккаунта, который зарегистрирован в США.
Российский аккаунт нельзя пополнить согласно 259-ФЗ, на территории РФ запрещено использование цифровой валюты, к которой относятся средства на кошельке Steam». 

ВК

По мнению банка, баланс кошелька Steam является цифровой валютой, поэтому пополнение его, по сути незаконно. Правда, непонятно, почему это обнаружилось только сейчас. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Сбер
Cсылки по теме:
Спорим, вы не пройдёте! В Steam вышел скример Don’t Scream
Valve сворачивает халяву в Steam. Аргентина, Турция и еще 25 стран перейдут на доллары
В Steam стартовала бесплатная раздача множества новейших игр

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина
Таксисты подсчитали, во сколько обойдутся поездки после принятия нового закона. Дешевле никто не поедет
Таксисты готовятся к новому закону: эконом-поездки исчезают, тарифы растут
OneUI 6.0 порадует владельцев Samsung Galaxy очень эстетичным и удобным нововведением

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4747
tellurian
Человек сказал бред. Это не цифровая валюта. И нет никакого нарушения. Это наверное ИИ ответил?
2 часа назад в 22:46
#
+30
BINSER tellurian
Да там они все искусственные интеллекты 👹
час назад в 00:19
#