«Сбербанк»: пополнение кошелька Steam запрещается законом РФ



Российский «Сбер» объяснил, в чем причина недоступности функции пополнения кошелька Steam. Сообщение появилось в официальном ВК-аккаунте банка.



Недавно пользователи нашли способ пополнения Steam-аккаунта через «Сбербанк Онлайн» — баланс быстро пополнялся со сравнительно небольшой комиссией. Теперь же опция пропала из списка банка.







Пользователи начали возмущаться в сети, и, среди прочего, задавать вопросы банку в его аккаунте ВКонтакте. Представитель «Сбера» ответил одному из комментаторов следующим образом:





«Пока что остается возможность пополнения только на номинальную сумму аккаунта, который зарегистрирован в США. Российский аккаунт нельзя пополнить согласно 259-ФЗ, на территории РФ запрещено использование цифровой валюты, к которой относятся средства на кошельке Steam».

