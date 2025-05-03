«Сбербанк» порадовал владельцев старых смартфонов

Александр


«Сбербанк» пошёл навстречу тем, кто до сих пор пользуется устройствами с устаревшими версиями Android. На них не будет отключен «Сбербанк Онлайн».

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Раньше «Сбербанк» периодически выпускал обновлённые версии своего приложения, которые оказывались неработоспособны на смартфонах и планшетах со старыми операционными системами. В 2025 году организация решила ради эксперимента временно отказаться от этой практики.

Обладатели устройств со старыми версиями Android могут не обновлять «Сбербанк Онлайн» и оставаться на версиях приложения 14.7-15.9, вышедших в позапрошлом и прошлом годах. Впрочем, приложение будет уведомлять их о наличии апдейта, он может оказаться несовместим с версией Android, установленной на устройстве.

Из-за санкций приложения «Сбербанк Онлайн» нет в «Play Маркете», но оно доступно в нескольких других источниках. Безопасные способы его установки перечислены здесь.
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Комментарии

+330
needmusic
Хорошая попытка но все-равно ждём для Симбиан и Windows Mobile
3 мая 2025 в 13:58
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Роман Крымский
+1
Роман Крымский
Это Сбер порадовал себя, а не услужил кому-то. Ничего интересного и выгодного в последнее время не предлагают. И вообще, у них редко что интересное бывало когда. Чаще всего только оббирали своих клиентов. Где другие банки какие-то крохи давали, они- комиссию брали.А сейчас все банки ухудшают условия(чем больше у них растут прибыли, тем более ненасытными становятся; видимо, в предверии цифрового рубля,-где клиент совсем будет бесправным). При этом всеобщем банковском беспределе сбер в первых рядах. И в их сугубо интересах собрать максимум возможных дурней, для их дальнейшего выдаивания. Кого насколько получится. Вот так нынче радуют банки (((
5 мая 2025 в 07:56
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