«Сбербанк» порадовал владельцев старых смартфонов

«Сбербанк» пошёл навстречу тем, кто до сих пор пользуется устройствами с устаревшими версиями Android. На них не будет отключен «Сбербанк Онлайн».
Обладатели устройств со старыми версиями Android могут не обновлять «Сбербанк Онлайн» и оставаться на версиях приложения 14.7-15.9, вышедших в позапрошлом и прошлом годах. Впрочем, приложение будет уведомлять их о наличии апдейта, он может оказаться несовместим с версией Android, установленной на устройстве.
Из-за санкций приложения «Сбербанк Онлайн» нет в «Play Маркете», но оно доступно в нескольких других источниках. Безопасные способы его установки перечислены здесь.
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