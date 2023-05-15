«Сбербанк» прокачал оплату смартфоном в магазинах на iPhone и Android

Фото: Сбер



«Сбер» прокачал систему оплаты покупок по QR-коду на обслуживаемых им терминалах. Об этом пишет пресс-служба банка.



Согласно источнику, оплата с использованием QR-кодов со смартфона стала еще удобнее. Теперь при сканировании кода на кассе или в интернете пользователь увидит контекстное меню и сможет выбрать подходящий способ оплаты — через SberPay или СБП.



Если выбрать SberPay, откроется приложение «Сбербанк Онлайн» и оплату можно будет завершить в нём. В случае выбора СБП пользователь далее сам выберет банк, которым хочет воспользоваться для оплаты. Удобство нововведения в том, что вам больше не нужно открывать конкретное приложение банка на кассе — переадресация произойдет автоматически при сканировании кода.



Описанное обновление будет автоматически и дистанционно распространено на все платежные терминалы, которые обслуживает «Сбер». Это значит, что попробовать нововведение получится в ближайшее время.