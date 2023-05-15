«Сбербанк» прокачал оплату смартфоном в магазинах на iPhone и Android

Олег

Фото: Сбер

Фото: Сбер

«Сбер» прокачал систему оплаты покупок по QR-коду на обслуживаемых им терминалах. Об этом пишет пресс-служба банка.

Согласно источнику, оплата с использованием QR-кодов со смартфона стала еще удобнее. Теперь при сканировании кода на кассе или в интернете пользователь увидит контекстное меню и сможет выбрать подходящий способ оплаты — через SberPay или СБП.

Если выбрать SberPay, откроется приложение «Сбербанк Онлайн» и оплату можно будет завершить в нём. В случае выбора СБП пользователь далее сам выберет банк, которым хочет воспользоваться для оплаты. Удобство нововведения в том, что вам больше не нужно открывать конкретное приложение банка на кассе — переадресация произойдет автоматически при сканировании кода.

Описанное обновление будет автоматически и дистанционно распространено на все платежные терминалы, которые обслуживает «Сбер». Это значит, что попробовать нововведение получится в ближайшее время. 

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Источник:
Сбербанк
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Комментарии

–254
NYX
А при чем тут Wallet на картинке?
Сегодня в 19:13
#
+88
ProLogic6 NYX
к оплате смартфоном алё для тупых написали же
10 минут назад
#
+542
franzisonfire
Шляпа по ходу)
час назад в 21:27
#
+21
sharpmaind
Новый сервис от сбера -«СберШляпа»
35 минут назад
#