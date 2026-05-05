«Сбербанк» сообщил клиентам об ограничениях в работе

Олег


Пользователи сервисов «Сбера» могут столкнуться с проблемами из-за ограничений мобильного интернета и СМС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу. 

Согласно источнику, при входе в «Сбербанк Онлайн» и «Сбербизнес» пользователи могут испытывать трудности, поскольку мобильный интернет и службы СМС не работают в праздничный период. Чтобы частично нивелировать эти неудобства, сервисы будут сохранять СМС-коды в истории уведомлений в мобильных приложениях, а увидеть их можно будет при подключении к Wi-Fi. 

Для входа в интернет-банк «Сбербизнес» банк рекомендует воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), либо по QR-коду, а также с подключением по Wi-Fi. 
Источник:
Ведомости
