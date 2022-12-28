Сбер iPhone

Сбербанк тестирует ещё один способ для бесконтактной оплаты покупок со смартфонов

Фархад

Бесконтактная оплата

Сбербанк начал тестировать специальные платёжные стикеры для бесконтактной оплаты со смартфонов.

По данным издания «Коммерсантъ», банк также рассматривал другие варианты реализации бесконтактной оплаты, включая кольца или браслеты с NFC, но не наблюдали на них «ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения».

«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него и насколько стабильно проходит оплата», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Стоит отметить, что ранее Тинькофф-банк объявил о запуске подобных стикеров для смартфонов в январе 2023 года. Они будут работать с картами Мир.

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4869
tellurian
У альфы кольцо стоит 15000₽, у гаю 6-7.
Как по мне, странные идеи.
3 минуты назад
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