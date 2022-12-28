Сбербанк тестирует ещё один способ для бесконтактной оплаты покупок со смартфонов

Сбербанк начал тестировать специальные платёжные стикеры для бесконтактной оплаты со смартфонов.
По данным издания «Коммерсантъ», банк также рассматривал другие варианты реализации бесконтактной оплаты, включая кольца или браслеты с NFC, но не наблюдали на них «ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения».
«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него и насколько стабильно проходит оплата», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
Стоит отметить, что ранее Тинькофф-банк объявил о запуске подобных стикеров для смартфонов в январе 2023 года. Они будут работать с картами Мир.