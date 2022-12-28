Сбербанк тестирует ещё один способ для бесконтактной оплаты покупок со смартфонов

Сбербанк начал тестировать специальные платёжные стикеры для бесконтактной оплаты со смартфонов.По данным издания «Коммерсантъ», банк также рассматривал другие варианты реализации бесконтактной оплаты, включая кольца или браслеты с NFC, но не наблюдали на них «ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения».