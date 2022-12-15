«Сбербанк» урезал возможности банкоматов. Теперь клиентам не обойтись без приложения

Российский «Сбербанк» отключил одну из полезных функций банкоматов на неопределенный срок. Об этом пишут «РИА Новости».
Согласно источнику, речь идет о возможности совершать переводы средств в другие банки с использованием банкомата. Ранее это можно было сделать без проблем, но больше такая возможность не доступна.
Журналисты пишут, что при попытке совершить перевод в другой банк через банкомат, на экране устройства отображается отказ в операции и рекомендация воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Служба поддержки подтвердила «РИА Новости», что подобные операции больше не поддерживаются банкоматами. Информация на официальном сайте «Сбербанка» тоже обновилась: теперь там указано, что совершить перевод в другой банк можно либо в мобильном приложении, либо из веб-версии «Сбербанк Онлайн».
Если на вашем iPhone или iPad пропало приложение «Сбербанка», то его всё еще можно установить даже без использования App Store. Кроме того, ранее мы рассказали, работают ли приложения российских банков на новой iOS 16.2.