«Сбербанк» устранил главный недостаток бесконтактной оплаты

Александр


«Сбербанк» объявил о запуске так называемого межбанковского роуминга при оплате через QR-код. Благодаря этой инициативе, оплачивать покупки на терминалах «Сбербанка» сканированием QR-кода на смартфоне смогут клиенты других банков.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Сбербанк» использует в своих терминалах технологию MultiQR. До недавних пор оплата по QR-коду в них была возможно только для клиентов «Сбербанка», а сейчас к системам MultiQR могут подключиться другие финансовые организации. Процесс интеграции занимает 2-3 недели.

Когда тот или иной банк подключится к MultiQR, зависит от самого банка (не исключено, что некоторые из них не станут этого делать). «Сбербанк» отмечает, что  дополнительных трат за использование сервиса нет, за подключение не взимается комиссия, а тарифы межбанковского вознаграждения аналогичны текущим тарифам по СБП.

К новому сервису уже сейчас может бесплатно подключиться любой банк — по оценке ряда банков, необходимые доработки занимают около 2–3 недель. Теперь при сканировании MultiQR из мобильного приложения банка клиент сможет бесшовно оплатить покупку по СБП. При этом вся платёжная цепочка останется «под капотом» и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платёж пройдёт по стандартному сценарию оплаты по СБП.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
⚡Власти вынесли вердикт Apple в России
Власти РФ определились с названием второго приложения для обязательной предустановки на iPhone и Android
Фанаты Apple в России массово отказываются от подержанных iPhone в пользу другого варианта

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+753
Tigrolik
Так смешно люди с этими кодами на кассах дрочатся. Сначала программу запускают. Потом интернет ищут. Потом это все заглючивает. Потому что интернет нужен быстрый и стабильный. Ну или хотя бы стабильный. Но когда в магазине в очереди за такими стоишь, то становится не смешно.
9 секунд назад
#

Читайте также