«Сбербанк» устранил главный недостаток бесконтактной оплаты

«Сбербанк» объявил о запуске так называемого межбанковского роуминга при оплате через QR-код. Благодаря этой инициативе, оплачивать покупки на терминалах «Сбербанка» сканированием QR-кода на смартфоне смогут клиенты других банков.
Когда тот или иной банк подключится к MultiQR, зависит от самого банка (не исключено, что некоторые из них не станут этого делать). «Сбербанк» отмечает, что дополнительных трат за использование сервиса нет, за подключение не взимается комиссия, а тарифы межбанковского вознаграждения аналогичны текущим тарифам по СБП.
К новому сервису уже сейчас может бесплатно подключиться любой банк — по оценке ряда банков, необходимые доработки занимают около 2–3 недель. Теперь при сканировании MultiQR из мобильного приложения банка клиент сможет бесшовно оплатить покупку по СБП. При этом вся платёжная цепочка останется «под капотом» и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платёж пройдёт по стандартному сценарию оплаты по СБП.