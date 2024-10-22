«Сбербанк» вернулся в App Store. Качайте, чтобы не потерять доступ к счетам

Олег

Сбер


Российский «Сбербанк» сумел выгрузить в Apple App Store новое мобильное приложение для управления счетами и финансами. О нем сообщил сам банк в своем паблике VK и в Telegram-канале.

Утилита называется «Бюджет Онлайн» и умело маскируется под сторонний сервис для планирования семейного бюджета. Оформление выполнено в фирменном бело-зеленом стиле «Сбера», так что приложение всё равно вполне узнаваемо. Скачать его можно вот здесь.

«Сбер» рекомендуется сделать это всем клиентам, поскольку намеревается отключить все старые версии приложений — 12.15, 14.11 и 14.13. Обычно новые замаскированные приложения быстро удаляют из магазина, так что поторопитесь. 

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Комментарии

tellurian
+1961
tellurian
Оперативно вы. Молодцы.
Сегодня в 10:03
#
+82
Александр Крас
Как думаете сколько продержится часов или дней ?
Сегодня в 10:13
#
tellurian
+1961
tellurian Александр Крас
К вечеру снесут. Кто-то напишет в поддержку. Почти во всех сми написали про него.
Сегодня в 10:33
#
Hello!
+756
Hello!
Альфы давно не было
Сегодня в 10:15
#
+141
Nikodimus73
Спасибо, поставил.. жаль апять виджет не завезли сканирования по qr коду
2 часа назад в 14:06
#

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