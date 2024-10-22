«Сбербанк» вернулся в App Store. Качайте, чтобы не потерять доступ к счетам

Российский «Сбербанк» сумел выгрузить в Apple App Store новое мобильное приложение для управления счетами и финансами. О нем сообщил сам банк в своем паблике VK и в Telegram-канале.
Утилита называется «Бюджет Онлайн» и умело маскируется под сторонний сервис для планирования семейного бюджета. Оформление выполнено в фирменном бело-зеленом стиле «Сбера», так что приложение всё равно вполне узнаваемо. Скачать его можно вот здесь.
«Сбер» рекомендуется сделать это всем клиентам, поскольку намеревается отключить все старые версии приложений — 12.15, 14.11 и 14.13. Обычно новые замаскированные приложения быстро удаляют из магазина, так что поторопитесь.