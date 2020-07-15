Ну погоди

«Сбербанк» совместно с ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»» создали совместное предприятие ООО , доля банка в котором составила 80%. Новая компания займётся созданием анимационного контента: мультфильмов для детей, сериалов для дошкольников и школьников, семейных полнометражных фильмов.

«Сбербанк» также собирается использовать элементы анимации «Союзмультфильма» в своей экосистеме — «в современных технологических решениях в области образования, медицины, организации «умного» пространства и т. д.» На первом этапе «Сбербанк» вложит в развитие новых технологий анимации миллиард рублей и готов к дополнительным инвестициям, если они потребуются.

«Союзмультфильм» создавал мультфильмы в советские времена (среди его самых известных произведений — мультсериалы «Ну, погоди!», Простоквашино» и «Винни Пух»). После развала СССР студия на несколько лет прекратила свою деятельность, но её бренд из-за ностальгических чувств зрителей всё это время оставался узнаваемым, и сейчас она старается вернуться на рынок анимационного контента.


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Источник:

РБК РБК

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