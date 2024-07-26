«Сбербанк» встроил нейросеть в мобильное приложение. Она творит там чудеса

Александр

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн» на Android. Обновление доступно в RuStore и на сайте банка; в него добавлена интеграция нейросети Kandinsky для персональной кастомизации.

Изменился интерфейс входа в приложения, без логина можно посмотреть историю операций, почитать справочную информацию и найти на карте банкоматы и офисы «Сбера».



Также появились новые настройки кастомизации, включая установку фоновых картинок, в том числе фотографий из галереи. Разработчики даже встроили нейросеть, которая может нарисовать изображение по текстовому описанию. В настройках доступны различные фотографии для фона, отсортированные по жанрам: природа, картины, арт-коллекция и прочее.

Для настройки фона нужно нажать на меню с многоточием на главном экране и выбрать «Набор фонов».

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Комментарии

+294
Sergey2048
Это кошелёк, а тут...поноворотили. Вот думаю когда можно будет фильмы смотреть в этом приложении.
час назад в 13:33
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tellurian
+1627
tellurian Sergey2048
Думаю и до этого дойдут
час назад в 13:46
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