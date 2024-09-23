«Сбербанк» выпустил светящуюся карту — бесплатно!

Александр



«Сбербанк» вслед за «Т-Банком» представил платёжную карту со светящимися светодиодами. Её можно бесплатно оформить в мобильном приложении или в любом отделении банка.

Карта кредитная, поэтому оформить её могут только новые клиенты «Сбербанка» или те, у кого есть лишь счёт или дебетовая карта. Существующим держателям кредитных карт она, к сожалению, не выдаётся. Как указывает пресс-служба «Сбербанка», логотип на карте светится при прикладывании к платёжному терминалу или банкомату. Её выпуск приурочен к трехлетию проведения ребрендинга банка.

Ранее карту со светодиодами, которые загораются в момент оплаты, представил «Т-Банк». Она дебетовая, выпущена в четырёх вариантах оформления, заказать её можно за 1000 рублей, а новым клиентам она выдаётся бесплатно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Назван срок запуска цифрового рубля
YouTube на смартфонах начал сбоить
Власти поставили под жёсткий контроль блогеров, пользователей соцсетей и абонентов сотовых операторов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+310
Sergey2048
светящимися светодиодами;)))
2 часа назад в 13:34
#
tellurian
+1875
tellurian
Мне не даёт оформить.
2 часа назад в 13:37
#

Читайте также