«Сбербанк» выпустил светящуюся карту — бесплатно!

«Сбербанк» вслед за «Т-Банком» представил платёжную карту со светящимися светодиодами. Её можно бесплатно оформить в мобильном приложении или в любом отделении банка.
Карта кредитная, поэтому оформить её могут только новые клиенты «Сбербанка» или те, у кого есть лишь счёт или дебетовая карта. Существующим держателям кредитных карт она, к сожалению, не выдаётся. Как указывает пресс-служба «Сбербанка», логотип на карте светится при прикладывании к платёжному терминалу или банкомату. Её выпуск приурочен к трехлетию проведения ребрендинга банка.
Ранее карту со светодиодами, которые загораются в момент оплаты, представил «Т-Банк». Она дебетовая, выпущена в четырёх вариантах оформления, заказать её можно за 1000 рублей, а новым клиентам она выдаётся бесплатно.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым