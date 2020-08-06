«Сбербанк» готовится к выпуску цифровой монеты с фиксированной рублевой стоимостью — стейблкоина. Её можно будет использовать для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой директор дивизиона «Транзакционный бизнес» «Сбербанка» Сергея Попова.
В «Сбербанке» давно прорабатывают техническую и юридическую возможность выпуска Sbercoin в качестве инструмента для расчета. Эксперты полагают, что принятие закона о ЦФА повлияет на интенсивность работы в этом направлении. Отмечается, что практические шаги по выпуску цифровых валют будут невозможны до появления дополнительных нормативных актов, которые ожидаются этой осенью.
Развитие подобной криптовалюты в России отвечает международным трендам. Запуск частных токенов может обуславливаться желанием ускорить транзакции внутри экосистемы. Эксперты полагают, что токены с привязкой к национальной валюте менее подвержены колебаниям курса. «Сбербанк» располагает необходимой для запуска инфраструктурой и способен обеспечить ликвидность.
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