

Пользователь Facebook Василий Рябов рассказал о том, как попытался сдать 40 тысяч рублей монетами по 10 рублей в местном отделении «Сбербанка». По его словам, произошла возмутительная, и вместе с тем смешная ситуация.



Василий написал, что «решил отнести в «Сбербанк» копилку». За несколько лет в ней насобиралось около 40 тысяч рублей монетами наминалом 10 рублей. Однако в банке ему сообщили, что монеты принять они могут, только за это предусмотрена комиссия — без комиссии можно принять и зачислить на карту максимум 300 рублей мелочью. На просьбу Рябова показать ему официальный документ с указанием такого тарифа сотрудники банка ответил отказом. Василий сделал вывод, что это вовсе не является официальным правилом, а скорее внутренним распоряжением, и попросил внести все монеты партиями по 300 рублей в каждой. Первую партию внесли, но оставалось еще более 130 — и кассир стал игнорировать клиента. Сначала Рябову сообщили, что по одному талону совершается только одна операция. Он вышел из «кабинки» и взял второй талон. Однако кассир вызвал не его, а следующего клиента. На вопрос Василия, в чём дело, ему ответили что он, наверное, пропустил свою очередь. Рябов взял еще один талон, но дальнейшее ожидание прервал наряд Росгвардии с оружием в руках. Оказалось, что начальник смены вызвал полицию, чтобы та разобралась с неудобным клиентом.



Сотрудник Росгвардии спросил о цели вызова, на что старший консультант, указав на Василия, сказал: «Мужчина захватил кассу!». Росгвардеец ответил, что он не видит в офисе банка противозаконных действий и начальство офиса может быть привлечено к написанию объяснительной за ложный вызов, после чего увел группу из здания. В результате кассир завершил второе внесение суммы в 300 рублей на карту Василия, после чего собрал вещи и ушел из кассы.



Рябов сообщает, что после звонка на горячую линию и написания жалобы на сайте «Сбербанк» перезвонил ему сам и предложил прийти в отделение, чтобы решить недоразумение. Василий завершил свой пост обращением к другим российским банкам с просьбой зачислить 40 тысяч рублей мелочью на карту — в благодарность он пообещал перевести в новый банк все свои счета из «Сбербанка».



В соцсетях разделились мнения о поведении «Сбербанка» и самого Рябова. Большинство на стороне Василия, но есть и те, кто считает его поступок жадностью, глупой принципиальностью и неуважением к сотрудникам банка.





