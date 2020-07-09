





«Сбербанк» сообщил о запуске собственного платежного сервиса SberPay. Он позволит оплачивать покупки онлайн и офлайн.Офлайн-оплата пока работает только на Android-смартфонах с поддержкой NFC-модуля. Пока оплачивать покупки можно только картами Visa. При оплате с помощью SberPay будет отображаться остаток на счёте.Использование платёжного сервиса будет полностью бесплатным для физических лиц. Что касается использования SberPay в бизнесе, то там тарифы будут соответствовать комиссии на обычный приём платежей картой. «Сбербанк» сообщает, что предприниматели могут использовать систему для отправки клиентам уведомлений на оплату товаров. Таким образом продавец может выслать ссылку, открывающую страницу оплаты в приложении.По словам компании, при оплате с помощью сервиса онлайн клиенту не нужно будет тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. Благодаря этому можно будет избежать кражи персональных данных.Для работы SberPay не потребуется устанавливать дополнительных приложений на смартфон, всё необходимое уже есть в «Сбербанк Онлайн». Глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил, что любой сервис банка строится вокруг упрощения ежедневных действий. Он также подчеркнул, что Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и SberPay поможет усилить эти позиции.