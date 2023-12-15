«Сбермаркет» вернулся в App Store, но с ограничениями

Фархад
SM

В фирменном магазине приложений Apple App Store появилось новое приложение «Сбермаркета». Теперь оно называется «СуперМаркет».

Главным отличием от старой версии стало отсутствие возможности подключения «Сбер Прайма» и бонусов «СберСпасибо». Однако через него по-прежнему можно заказывать продукты и готовую еду из ресторанов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Помимо «СуперМаркета», за разработчиком ООО SMMD числятся приложения для курьеров и сборщиков Shopper App, а также для ресторанов-партнёров «СМ Вендор».

Напомним, оригинальный «Сбермаркет» выпилили из App Store 1 декабря, но установленные приложения продолжают работать на iPhone.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
App Store
Cсылки по теме:
Не ждите складной iPhone или iPad. У Apple другие приоритеты
Как переводить речь с помощью одной кнопки в iPhone 15 Pro
Apple обновила iTunes для Windows

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi начала запрещать установку приложений из Google Play на своих смартфонах
Как правильно обновиться на iOS 17 в России. Есть несколько важных нюансов
Пользователи iOS 17 недовольны: уведомления на iPhone постоянно пропускаются
В Google Pixel приходит самая ожидаемая фича iPhone 15 и iOS 17

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии