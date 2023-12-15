«Сбермаркет» вернулся в App Store, но с ограничениями

В фирменном магазине приложений Apple App Store появилось новое приложение «Сбермаркета». Теперь оно называется «СуперМаркет».
Главным отличием от старой версии стало отсутствие возможности подключения «Сбер Прайма» и бонусов «СберСпасибо». Однако через него по-прежнему можно заказывать продукты и готовую еду из ресторанов.
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Помимо «СуперМаркета», за разработчиком ООО SMMD числятся приложения для курьеров и сборщиков Shopper App, а также для ресторанов-партнёров «СМ Вендор».
Напомним, оригинальный «Сбермаркет» выпилили из App Store 1 декабря, но установленные приложения продолжают работать на iPhone.