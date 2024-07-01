«СберМаркета» больше нет



Сервис доставки еды от «Сбера» меняет бренд с сегодняшнего дня. Об этом сообщают несколько российских СМИ и сама компания.



Согласно источникам, теперь «СберМаркет» будет называться неожиданным словом «Купер». По мнению компании, новое имя должно ассоциироваться со словом «покупать» и олицетворяет «человечность». Как бы в поддержку этой мысли в качестве логотипа выбрали оранжевую пиктограмму человечка, который стоит, широко расставив ноги и руки.





«Новое имя значит — «покупать», ведь в нашем приложении можно купить всё, что угодно, для любого повода. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут всё самое нужное всего от 20 минут», — «Купер».