«СберМаркета» больше нет

Олег

Купер


Сервис доставки еды от «Сбера» меняет бренд с сегодняшнего дня. Об этом сообщают несколько российских СМИ и сама компания.

Согласно источникам, теперь «СберМаркет» будет называться неожиданным словом «Купер». По мнению компании, новое имя должно ассоциироваться со словом «покупать» и олицетворяет «человечность». Как бы в поддержку этой мысли в качестве логотипа выбрали оранжевую пиктограмму человечка, который стоит, широко расставив ноги и руки.

«Новое имя значит — «покупать», ведь в нашем приложении можно купить всё, что угодно, для любого повода. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут всё самое нужное всего от 20 минут», — «Купер». 
Купер

Заявку на регистрацию нового имени «СберМаркет» подал пару недель назад. Теперь в ближайшее время сервис переименуется везде, так что не потеряйтесь, если активно его используете. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+1488
tellurian
Деньги девать некуда?
Странное название.
2 часа назад в 11:21
#
Esthet
+1866
Esthet tellurian
Им то чего, ребрендинг оплатят клиенты) тобешь мы
58 минут назад
#
+704
jkttim
Русских, то слов у нас нет. Не в России живём как будто!!!
2 часа назад в 11:22
#
+928
Paspartu jkttim
Запятая зачем?
час назад в 12:37
#
Dmitriy
+1007
Dmitriy
Мля, а я подумал, что за приложуха появилась на телефоне, снес быстро. А это Сберы извращались. Ну СберМаркет с рождения был никаким, не думаю, что ребрендинг им поможет.
2 часа назад в 12:05
#
+8
spb178
Пару раз у них делали заказы, все четко доставили продукты, вопросов по этому поводу нет, но они потом тааак достают своими сообщениями, просто кидаешь их в ЧС, как спамщиков.
38 минут назад
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