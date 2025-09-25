СберМобайл начал работу в ДНР

Запуск в Донецкой Народной Республике стал заключительным этапом расширения географии оператора по всей стране.
По словам оператора связь охватывает все популярные стандарты, включая 2G, 3G и 4G. Работа сети построена на глубокой интеграции с оператором «Миранда», а также с использованием собственного сетевого ядра. Современная архитектура гарантирует качественную голосовую связь и высокую скорость интернета. Количество базовых станций «Миранды» в Донецкой Народной Республике превышает 3 000.
Кроме того, благодаря разветвленной сети передатчиков партнёра и широкому перечню собственных опций и тарифов СберМобайл обеспечивает абонентам бесперебойную, качественную и безопасную связь.
Помимо сотовой связи жители Донецкой Народной Республики смогут пользоваться дополнительными экосистемными сервисами и услугами СберМобайла. Например, оплачивать до 99% стоимости связи бонусами «Спасибо» и использовать сервисы Звук и Okko без ограничения трафика с подпиской СберПрайм.
Как стать абонентом виртуального оператора в Донецкой Народной Республике:
• оформить физическую сим-карту в полноформатном офисе Сбера;
• оформить доставку физической сим-карты курьером;
• оформить сим-карту онлайн на сайте СберМобайла или в мобильном приложении Сбербанка при предоставлении паспортных данных и их подтверждении через «Госключ».