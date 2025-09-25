СберМобайл начал работу в ДНР

Артем
ыкерыекроыкео.png

Запуск в Донецкой Народной Республике стал заключительным этапом расширения географии оператора по всей стране.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С 25 сентября СберМобайл запускается в Донецкой Народной Республике. В регионе будут доступны все функции оператора: тарифные планы, бесплатный сервис по защите от телефонных мошенников и спама «Хранитель», и другое.

По словам оператора связь охватывает все популярные стандарты, включая 2G, 3G и 4G. Работа сети построена на глубокой интеграции с оператором «Миранда», а также с использованием собственного сетевого ядра. Современная архитектура гарантирует качественную голосовую связь и высокую скорость интернета. Количество базовых станций «Миранды» в Донецкой Народной Республике превышает 3 000. 

Кроме того, благодаря разветвленной сети передатчиков партнёра и широкому перечню собственных опций и тарифов СберМобайл обеспечивает абонентам бесперебойную, качественную и безопасную связь.

Помимо сотовой связи жители Донецкой Народной Республики смогут пользоваться дополнительными экосистемными сервисами и услугами СберМобайла. Например, оплачивать до 99% стоимости связи бонусами «Спасибо» и использовать сервисы Звук и Okko без ограничения трафика с подпиской СберПрайм.

Как стать абонентом виртуального оператора в Донецкой Народной Республике:

• оформить физическую сим-карту в полноформатном офисе Сбера;
• оформить доставку физической сим-карты курьером;
• оформить сим-карту онлайн на сайте СберМобайла или в мобильном приложении Сбербанка при предоставлении паспортных данных и их подтверждении через «Госключ».
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
restore: начал продажи умного кольца Sber
Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему
Что в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют карты

Рекомендации

Рекомендации

Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии