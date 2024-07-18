«СберМобайл» начинает работать в Крыму и потеснит МТС

Олег

Сбер Мобайл


Российский виртуальный оператор «СберМобайл» зайдет в Крым до конца 2024 года. Об этом сообщает сама компания.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

«СберМобайл» заключил договор о сотрудничестве с оператором ООО «К-телеком», который сейчас предоставляет свои услуги под брендом Win Mobile. Благодаря этому российский оператор сможет начать полноценно работать в Крыму до конца 2024 года на оборудовании Win.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители всех регионов России могли пользоваться СберМобайлом.Наше сотрудничество с различными операторами связи позволяет нам уверенно идти к этой цели. Win mobile - надёжный партнёр, который поможет нам предложить гостям и жителям полуострова передовые цифровые решения, что сделает жизнь в республике более комфортной», — генеральный директор СберМобайла Сергей Волков. 

Напомним, что с 2014 года и до текущего момента в Крыму официально работают только два локальных оператора: Volna Mobile и Win Mobile. Помимо этого, на полуострове активно продаются сим-карты МТС, но это происходит на «полулегальных» условиях: салонов оператора в Крыму нет, сим-карты считаются «краснодарскими», но при этом весь спектр тарифов и услуг МТС им недоступен. Сим-карты остальных операторов работают в Крыму на условиях так называемого «национального роуминга» и оказывают услуги связи в несколько раз дороже, чем в других регионах. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
МТС, «Мегафон» и «Билайн» припугнули за дополнительные списания
МТС начал мешать абонентам уходить к другим операторам
«Тинькофф-банк» пришел в Крым

Рекомендации

Рекомендации

Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности
Сколько теперь стоят Hyundai Creta, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Лучше присядьте
На OZON вовсю продают крутейший SSD от «Samsung» за копейки. В чем подвох?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии