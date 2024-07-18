«СберМобайл» начинает работать в Крыму и потеснит МТС



Российский виртуальный оператор «СберМобайл» зайдет в Крым до конца 2024 года. Об этом сообщает сама компания.







«СберМобайл» заключил договор о сотрудничестве с оператором ООО «К-телеком», который сейчас предоставляет свои услуги под брендом Win Mobile. Благодаря этому российский оператор сможет начать полноценно работать в Крыму до конца 2024 года на оборудовании Win.





«Мы стремимся к тому, чтобы жители всех регионов России могли пользоваться СберМобайлом.Наше сотрудничество с различными операторами связи позволяет нам уверенно идти к этой цели. Win mobile - надёжный партнёр, который поможет нам предложить гостям и жителям полуострова передовые цифровые решения, что сделает жизнь в республике более комфортной», — генеральный директор СберМобайла Сергей Волков.



Напомним, что с 2014 года и до текущего момента в Крыму официально работают только два локальных оператора: Volna Mobile и Win Mobile. Помимо этого, на полуострове активно продаются сим-карты МТС, но это происходит на «полулегальных» условиях: салонов оператора в Крыму нет, сим-карты считаются «краснодарскими», но при этом весь спектр тарифов и услуг МТС им недоступен. Сим-карты остальных операторов работают в Крыму на условиях так называемого «национального роуминга» и оказывают услуги связи в несколько раз дороже, чем в других регионах.