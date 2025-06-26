«СберМобайл» стал первым федеральным оператором связи в Луганской Народной Республике

«СберМобайл», виртуальный оператор экосистемы «Сбера», первым среди федеральных игроков запустил полноценное сотовое покрытие в Луганской Народной Республике (ЛНР). Подключиться к его услугам жители региона смогут с 30 июня 2025 года, получив физические SIM-карты в офисах «Сбербанка» или с доставкой курьером. Также есть опция онлайн-оформления eSIM через приложение «СберБанка» с подтверждением через приложение «Госключ».
«Запуск в ЛНР — ключевой шаг к нашей цели: покрытие всей России. В планах — ДНР, Херсонская и Запорожская области. „СберМобайл“ — это вход в экосистему „Сбера“, упрощающий жизнь клиентов», — заявил гендиректор «СберМобайла» Сергей Волков. Гендиректор «Миранды» Игорь Жижикин подчеркнул, что сеть в новых регионах соответствует современным стандартам и насчитывает тысячи базовых станций.
Это уже не первый подобный проект «СберМобайла». Ранее оператор первым среди федеральных начал оказывать услуги в Крыму и Севастополе.