Сборку российских чипов «Байкал» назвали успехом и закрыли проект

После трех лет сборки отечественных процессоров, «Байкал Электроникс» объявила о закрытии проекта.
Проект свернули из-за нехватки кристаллов.
«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — подитожил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.
Эксперты считают, что из-за санкций отечественные разработки не могут развиваться только за счет рыночных механизмов, однако со стороны государства поддержки не последовало.