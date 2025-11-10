Top.Mail.Ru

Сборку российских чипов «Байкал» назвали успехом и закрыли проект

Артем
gfxmhxghmxhmxgh.png

После трех лет сборки отечественных процессоров, «Байкал Электроникс» объявила о закрытии проекта.

Компания базировалась в Калининградской области и занималась корпусированием чипов — помещала кристалл в стальной корпус для подключения к плате. 

Проект свернули из-за нехватки кристаллов. 

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — подитожил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Эксперты считают, что из-за санкций отечественные разработки не могут развиваться только за счет рыночных механизмов, однако со стороны государства поддержки не последовало. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

Vladi Leo
+14
Vladi Leo
Отлично
Сегодня в 12:03
#