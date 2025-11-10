Сборку российских чипов «Байкал» назвали успехом и закрыли проект





После трех лет сборки отечественных процессоров, «Байкал Электроникс» После трех лет сборки отечественных процессоров, «Байкал Электроникс» объявила о закрытии проекта. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — подитожил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Компания базировалась в Калининградской области и занималась корпусированием чипов — помещала кристалл в стальной корпус для подключения к плате.Проект свернули из-за нехватки кристаллов.Эксперты считают, что из-за санкций отечественные разработки не могут развиваться только за счет рыночных механизмов, однако со стороны государства поддержки не последовало.