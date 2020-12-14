Рабочие тайваньской фирмы Wistron на заводе в Нарсапуре (штат Карнатака в Индии) устроили пикет, который перерос в бунтарский погром. Несколько тысяч работников собрались у здания завода с требованием выплатить обещанное, но не услышали новых обещаний, в которые они бы поверили, и отправились громить окна, офисные помещения, производственное оборудование, автомобили руководства и всё, что попадалось им на пути.
По данным Wistron, в погроме участвовало около пяти тысяч работников завода, а также примерно две тысячи неизвестных, в том числе лица, никак не причастные к деятельности предприятия. В общей сложности они уничтожили имущество стоимостью около 60 миллионов долларов США. 149 человек были задержаны местной полицией, некоторым из них грозит уголовное наказание.
Сейчас Apple проводит собственное расследование инцидента, но не в отношении погромщиков. Её интересует, почему компания Wistron допустила задержку зарплату своим рабочим и куда ушли деньги, выделенные ей на эти цели. Apple также просит своего подрядчика разъясниться за удержания с зарплат сотрудников завода. В Индию направлены аудиторы, которые будут изучать внутреннюю документацию Wistron.
На заводе в Нарсапуре производится сборка iPhone SE и ещё нескольких моделей смартфонов Apple, представленных на индийском рынке. По замыслу Apple, перенос производства из Китая и Тайваня в Индию должен был снизить себестоимость устройств.
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