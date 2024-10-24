СБП порадовала самых экономных: можно получать двойной кэшбэк за повседневные покупки

«Национальная система платежных карт» совместно с несколькими сетями магазинов запустила акцию с двойным кэшбэком. Воспользоваться выгодой можно в магазинах «Магнит» и Fix Price.
При оплате покупок на кассах в Fix Price через СБП предусмотрены два кэшбэка — баллы на карту лояльности Fix Price по её условиям, а также возврат 5% рублями на банковскую карту, с которой осуществлялся платёж. Максимальная сумма кэшбэка от СБП — 300 рублей; акция проводится по 15 января 2025 года. Баллами можно оплатить до 50% от стоимости покупок в Fix Price.
В «Магните» тоже двойной кэшбэк — 3% на карту лояльности «Магнит Плюс» и 5% на банковскую карту. Предложение действует при оплате как на обычных кассах, так и на терминалах самообслуживания. Начисление кэшбэка производится при чеке от 500 рублей в любых магазинах сети «Магнит». Максимальная сумма кэшбэка — 300 рублей на карту лояльности и столько же на банковскую карту; акция проводится по 15 ноября 2024 года. Накопленными бонусами в «Магните» можно оплатить до 50% от суммы покупки.
Чтобы получать кэшбэк от СБП, необходимо зарегистрировать банковскую карту на сайте vamprivet.ru, а оплачивать покупки нужно сканированием QR-кода камерой смартфона или прикладывая смартфон к NFC-табличке. В случае с «Магнитом» можно также привязать карту в приложении «Магнит: акции и доставка» и расплачиваться в нём кнопкой «Оплатить СБП».
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