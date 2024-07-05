СБП станет еще полезнее для владельцев смартфонов на iOS и Android

Олег

Смартфоны


Несколько российских банков запустили пилотный проект оплаты покупок единым QR-кодом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы писали о планах запустить единый QR-код, а теперь первые 9 банков объявили о пилотном тестировании новой системы. Всего же в пилоте планируют поучаствовать 15 банков, а проходить она будет через СБП. О нововведении высказался председатель правления ВТБ:

«Первые 9 банков, включая ВТБ, и 800 ТСП вошли в пилот, сейчас в этих точках уже работает в рамках пилота универсальный QR-код», — Вадим Кулик. 
Некоторые банки отнеслись к идее единого QR-кода для оплаты в магазинах критически. Среди них «Сбер», оценивший её как «самое негативное решение» Банка России, которое убьет стимул банков к развитию. Впрочем, «Сбер» вместе с «Альфой» и «Т-банком»уже готовит собственный универсальный QR-код для оплаты, платежи по которому будет проводить сам. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5870
Вася Вотафаков
Сбп без кэшбека, в чем прикол и кому оно надо?
Вчера в 21:51
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tellurian
+1504
tellurian Вася Вотафаков
Удивительно, но многие платят 🤷‍♂️
Но сама идея классная. В Сингапуре и Малайзии такие сделали. Очень круто. Надеюсь добавят кешбек. Хотя в целом это российская тема.
2 часа назад в 22:07
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Вася Вотафаков
+5870
Вася Вотафаков tellurian
Видимо лень карту носить. Хотя есть чехлы с кармашком для карт.
2 часа назад в 22:09
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Дмитрий Могучев
+388
Дмитрий Могучев Вася Вотафаков
Идеально если карты с собой забыл. сам часто пользуюсь qr в Сбере наличку что бы снять или положить. Очень удобно и карта не нужна.
2 часа назад в 22:25
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+185
antonchik55
Что такое 800 ТСП?
час назад в 23:41
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