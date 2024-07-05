СБП станет еще полезнее для владельцев смартфонов на iOS и Android



Несколько российских банков запустили пилотный проект оплаты покупок единым QR-кодом. Об этом пишет «Коммерсантъ».



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Несколько российских банков запустили пилотный проект оплаты покупок единым QR-кодом. Об этом пишет «Коммерсантъ».Ранее мы писали о планах запустить единый QR-код , а теперь первые 9 банков объявили о пилотном тестировании новой системы. Всего же в пилоте планируют поучаствовать 15 банков, а проходить она будет через СБП. О нововведении высказался председатель правления ВТБ:

«Первые 9 банков, включая ВТБ, и 800 ТСП вошли в пилот, сейчас в этих точках уже работает в рамках пилота универсальный QR-код», — Вадим Кулик.

Некоторые банки отнеслись к идее единого QR-кода для оплаты в магазинах критически. Среди них «Сбер», оценивший её как «самое негативное решение» Банка России, которое убьет стимул банков к развитию. Впрочем, «Сбер» вместе с «Альфой» и «Т-банком»уже готовит собственный универсальный QR-код для оплаты, платежи по которому будет проводить сам.



