СБП теперь только по ИНН. Переводы в России скоро сильно изменятся

С 1 июля в России вводят новое правило для переводов через Систему быстрых платежей. Банки начнут обмениваться ИНН клиентов при проведении операций — как между физлицами, так и между бизнесом и пользователями. Об этом заявил представитель НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».
Суть новой инициативы заключается в том, что ИНН станет дополнительным идентификатором внутри системы. Сейчас мошенники и дропперы легко обходят ограничения — меняют номера телефонов, перевыпускают карты, открывают новые счета. Но ИНН невозможно изменить, поэтому именно на него делают ставку.
К счастью, простым пользователям не нужно будет вручную вводить ИНН при каждом переводе. Передавать данные будут сами банки через инфраструктуру НСПК. А внутри системы появится новый уровень проверки, который позволит быстрее выявлять подозрительные операции.
Главная цель — борьба с дропперством и финансовыми схемами. За счет ИНН банки смогут точнее отслеживать связи между счетами, выявлять подозрительные цепочки переводов и блокировать рисковые операции на раннем этапе.