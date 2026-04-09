СБП теперь только по ИНН. Переводы в России скоро сильно изменятся

С 1 июля в России вводят новое правило для переводов через Систему быстрых платежей. Банки начнут обмениваться ИНН клиентов при проведении операций — как между физлицами, так и между бизнесом и пользователями. Об этом заявил представитель НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».

Суть новой инициативы заключается в том, что ИНН станет дополнительным идентификатором внутри системы. Сейчас мошенники и дропперы легко обходят ограничения — меняют номера телефонов, перевыпускают карты, открывают новые счета. Но ИНН невозможно изменить, поэтому именно на него делают ставку.К счастью, простым пользователям не нужно будет вручную вводить ИНН при каждом переводе. Передавать данные будут сами банки через инфраструктуру НСПК. А внутри системы появится новый уровень проверки, который позволит быстрее выявлять подозрительные операции.Главная цель — борьба с дропперством и финансовыми схемами. За счет ИНН банки смогут точнее отслеживать связи между счетами, выявлять подозрительные цепочки переводов и блокировать рисковые операции на раннем этапе.