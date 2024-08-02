СБП запустила раздачу больших кэшбэков

Александр



«Национальная система платёжных карт» (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») и «Система быстрых платежей» (СБП) запустили совместную акцию. Можно оплачивать покупки используя СБП и получать за это баллы, которые затем обмениваются на скидки и кэшбэк.

Для регистрации в программе лояльности «привет!)» необходимо иметь карту «Мир», а расплачиваться можно как ею, так и картами других платёжных систем (например, Visa или Mastercard, которые с недавних пор тоже обслуживаются через процессинговую систему НСПК). Все карты должны быть привязаны к программе лояльности по одному номеру телефона.

Для получения баллов нужно выполнять задания (например «Сделать 3 покупки», «Сделать покупку от 3000 рублей») — за каждое начисляется определённое количество «приветов». Накопленные баллы можно потратить на получение скидок в магазинах или кэшбэка в определённых категориях. К примеру, на август можно приобрести возврат 5% в супермаркетах и продуктовых магазинах, 10% в аптеках, 5% в салонах красоты, 5% за детскую одежду и 5% за покупки в развлекательных заведениях. В сентябре почти то же самое, только вместо 5% в супермаркетах действует такой же кэшбэк за покупки на АЗС. В общей сложности акция продлится шесть месяцев.

Покупки должны быть на сумму не менее 100 рублей, максимальный размер кэшбэка в каждой категории не более 500 рублей. Кэшбэк выплачивается деньгами на карту, зарегистрированную в программе лояльности «привет!)».

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Комментарии

+297
Sergey2048
Как к задолбали эти выдумщики. Скидки — дКэшбеки — если... А есть у вас карта магазина.... Жёлтые-Красные ценники ...А в нашем приложении дешевле, установите его... А если проголосуете онлайн, то можете выиграть ...А если по отжимаетесь то скидка...итд Столько времени уходит на эту ерунду, трындец. Не пойму специально отвлекают народ от жизни.
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Dmitriy
+1064
Dmitriy
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