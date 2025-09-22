Счастливчики с iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air жалуются на периодический отвал Wi-Fi







Новые смартфоны Apple поступили в продажу только в пятницу (кстати, мы первыми распаковали их в России ), а некоторые владельцы iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air уже столкнулись с периодическими проблемами с Wi-Fi.

Пользователи жалуются на обрывы Wi-Fi-соединения в рандомное время. За последние четыре дня на форумах MacRumors, Reddit и в сообществе поддержки Apple были опубликованы сотни комментариев об этой проблеме. Пока неясно, насколько проблема распространена.В частности, пострадавшие сообщали о кратковременном отключении Wi-Fi и его последующем восстановлении после разблокировки iPhone. В автомобиле такие обрывы приводят к отключению CarPlay.Мы ни на что не намекаем, но все четыре новые модели iPhone оснащены первым в истории кастомным чипом Apple N1, который отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Возможно, проблема программная и Apple устранит её в ближайшем обновлении ПО.