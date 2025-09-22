Счастливчики с iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air жалуются на периодический отвал Wi-Fi

Фархад

iPhone N1

Новые смартфоны Apple поступили в продажу только в пятницу (кстати, мы первыми распаковали их в России), а некоторые владельцы iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air уже столкнулись с периодическими проблемами с Wi-Fi.

Пользователи жалуются на обрывы Wi-Fi-соединения в рандомное время. За последние четыре дня на форумах MacRumors, Reddit и в сообществе поддержки Apple были опубликованы сотни комментариев об этой проблеме. Пока неясно, насколько проблема распространена.

В частности, пострадавшие сообщали о кратковременном отключении Wi-Fi и его последующем восстановлении после разблокировки iPhone. В автомобиле такие обрывы приводят к отключению CarPlay.

Мы ни на что не намекаем, но все четыре новые модели iPhone оснащены первым в истории кастомным чипом Apple N1, который отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Возможно, проблема программная и Apple устранит её в ближайшем обновлении ПО.
2
Источник:
MacRumors
Комментарии

Mers
+5416
Mers
У моего 4S такая же беда. Оставил на ночь, утром разблокирую, вафля выключена и включается после разблокировки. Непонятная ерунда.
Вчера в 21:39
#
kardigan
+4171
kardigan Mers
Это программное недоразумение-следующей прошивкой исправят🤣
Вчера в 22:57
#
+78
Gabriel
Видимо отключение связано с экономией энергии.
Вчера в 23:51
#