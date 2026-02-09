Top.Mail.Ru

Сдать на права в России станет легче благодаря новому закону

Госдума рассмотрит законопроект, который упростит подачу заявления на экзамен в ГИБДД. Об этом пишут «РИА Новости». 

Согласно источнику, инициатива позволит освободить часть россиян от предъявления медицинской справки при подаче заявления на сдачу экзамена для получения водительского удостоверения. Это коснется электронного заявления через «Госуслуги»: если в едином реестре уже имеются сведения о здоровье гражданина, то прикладывать медсправку к заявлению не придется. 

Законопроект рассмотрят в Госдуме РФ. Сейчас порядок остается прежним: для подачи заявления на экзамен в ГИБДД нужен паспорт, документ о прохождении обучения в автошколе и медицинская справка. Несовершеннолетним также требуется добавить к списку письменное разрешение законных представителей. 
